Будет ли в Украине пик заболеваемости коронавирусом? Ответ Минздрава

Завантажте мобільний додаток сайту

В Минздраве сделали заявление по поводу пика коронавируса в Украине. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина.

Согласно полученной NNS информации, Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине может не быть пика инфекции

Коронавирус в Украине инфицировал 9410 человек, из них 239 людей скончались от осложнений инфекции, 992 пациента вылечились. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что, если все будут придерживаться правил карантина, пика COVID-19 в нашей стране можно будет избежать. Об этом министр сообщил на брифинге в прямом эфире 28 апреля.

"Все меры, которые мы принимаем, направлены на борьбу с коронавирусной болезнью. И я уверен, что, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и плана, разработанного министерством и утвержденного правительством, мы будем способны избежать пика", – сказал Степанов.

Он объяснил, что пик пандемии, это то состояние, когда медицинская система не может предоставлять помощь всем, кто в этом нуждается. Именно при таком условии больницы не могут принимать всех пациентов.

По словам Максима Степанова, если все украинцы будут придерживаться карантинных мер, пика наша страна может избежать.