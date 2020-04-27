Стало известно, когда в Украине могут возобновить транспортное сообщение

- 27 квіт. 2020
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Движение городского, пригородного и междугороднего транспорта в Украине могут возобновить уже с 12 мая - при условии соблюдения некоторых ограничительных мер.
Об этом в NNS узнал из сообщения министра инфраструктуры Владислава Крыклийа в интервью на "ЛІГА.Бизнес".
"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - сказал Криклий.
По его словам, многое будет зависеть от того, какие показатели по распространению коронавируса будут в стране к 12 мая. При этом, вероятнее всего, будут введены сдерживающие ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.
"В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - сказал министр.
Что касается международного авиасообщения, то его, по мнению Криклия, пока нет смысла открывать, потому что на данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан.
"Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное - пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись - надо будет провести 14 дней в самоизоляции", - сказал Криклий.
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