Стало известно, когда в Украине могут возобновить транспортное сообщение

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Движение городского, пригородного и междугороднего транспорта в Украине могут возобновить уже с 12 мая - при условии соблюдения некоторых ограничительных мер.

Об этом в NNS узнал из сообщения министра инфраструктуры Владислава Крыклийа в интервью на "ЛІГА.Бизнес".

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - сказал Криклий.

По его словам, многое будет зависеть от того, какие показатели по распространению коронавируса будут в стране к 12 мая. При этом, вероятнее всего, будут введены сдерживающие ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - сказал министр.

Что касается международного авиасообщения, то его, по мнению Криклия, пока нет смысла открывать, потому что на данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан.