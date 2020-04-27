Названы сроки возобновления работы ТРЦ и магазинов

- 27 квіт. 2020
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Карантин в Украине был продлен до 11 мая, однако в дальнейшем ограничительные меры будут отменять постепенно — в 5 этапов. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
В частности, торгово-развлекательные центры начнут открываться во время третьего этапа, который запланирован ориентировочно на конец мая. В это время откроют торгово-развлекательные центры без детских зон и площадок. А уже абсолютно все торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные центры планируется открыть во время четвертого этапа — ориентировочно с середины июня, пишет NNS со ссылкой на today.ua.
Также во время третьего этапа откроют кинотеатры и театры, хостелы, а также некоторые образовательные учреждения.
Перечисленные выше объекты возобновят свою деятельность при условии того, что в течение 10 дней подряд количество людей, которые вылечились от коронавируса, вдвое превысит количество новых зараженных. Кроме того, в больницах должно быть не более 10% больных COVID-19.
В целом план выхода Украины из карантина имеет такие временные рамки:
- 1 этап — с 11 по 20 мая;
- 2 этап — с 21 по 30 мая;
- 3 этап — с 31 мая по 9 июня;
- 4 этап — с 10 по 19 июня;
- 5 этап — с 20 июня.
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