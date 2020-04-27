Продаж дітей за кордон. Як цього не допустити - пропонують у МВС

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Верховна Рада України має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб унеможливити продаж немовлят за кордон.

Про це поінформував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє NNS із посиланням на пресслужбу МВС.

Зокрема, він нагадав, що 25 квітня у Києві припинила діяльність група осіб, яка налагодила переміщення за кордон немовлят під прикриттям програми сурогатного материнства.

Як пояснив заступник міністра внутрішніх справ, така злочинна схема стала можливою через те, що в Україні повноцінно не врегульовано питання сурогатного материнства.

«Воно прямо не заборонено законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно. Однак продаж немовляти - це повний склад злочину, передбачений статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми». Україна не повинна бути напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми» - сказав Геращенко.

Як зазначили у МВС, необхідно, щоб Верховна Рада врегулювала питання щодо того, дозволено чи заборонено в Україні сурогатне материнство і, якщо дозволено, то як воно має бути врегульовано законом.

«Якщо так, то необхідно ухвалити закон про сурогатне материнство, в якому необхідно передбачити необхідні заходи для захисту прав і інтересів всіх сторін, та головне - новонародженої дитини. Потрібно визначити - ми дозволяємо сурогатне материнство тільки для громадян України? Або дозволяємо українським жінкам продавати виношених ними в своїй утробі дітей за кордон? Якщо ні, тоді потрібно заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши пряму відповідальність за таке діяння», - наголосив заступник міністра.

У МВС також нагадали: щодо групи осіб у Києві, яка налагодила переміщення за кордон немовлят під прикриттям програми сурогатного материнства, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) ККУ.

Зловмисникам загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Зловмисники упродовж тривалого часу, під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладення фіктивних шлюбів із іноземцями, переправляли новонароджених дітей не лише по Україні, а й в інші держави, зокрема в Китайську Народну Республіку", - поінформували у відомстві.

Як зазначив Геращенко, організаторами злочинної групи виявилися головний лікар приватної репродуктивної клініки, громадянка України, 1970 року народження, та її син, громадянин України, 1992 року народження.