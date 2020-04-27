Украинцев эвакуируют на родину: назван список городов

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Правительство Украины возобновит ряд специальных рейсов для эвакуации украинцев. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина, которое ссылается на пресс-службу Кабмина.

Согласно информации, полученной NNS , Кабинет министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в ближайшее время украинцы получат возможность вернуться домой из 26 городов мира. После возвращения все граждане будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию дома или в специальных заведениях. Обсервация будет контролироваться с помощью приложения "Дій вдома"

Также в правительстве опубликовали список городов, из которых будут осуществляться специальные рейсы для эвакуации украинцев: