Украинцев эвакуируют на родину: назван список городов

- 27 квіт. 2020
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Правительство Украины возобновит ряд специальных рейсов для эвакуации украинцев. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина, которое ссылается на пресс-службу Кабмина.
Согласно информации, полученной NNS , Кабинет министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в ближайшее время украинцы получат возможность вернуться домой из 26 городов мира. После возвращения все граждане будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию дома или в специальных заведениях. Обсервация будет контролироваться с помощью приложения "Дій вдома"
Также в правительстве опубликовали список городов, из которых будут осуществляться специальные рейсы для эвакуации украинцев:
- Майами,
- Хельсинки,
- Неаполь,
- Стокгольм,
- Ереван,
- Париж,
- Ницца,
- София,
- Ларнака,
- Тель-Авив,
- Амстердам,
- Дюссельдорф,
- Цюрих,
- Лиссабон,
- Женева,
- Дубай,
- Франкфурт,
- Прага,
- Милан,
- Торонто,
- Осло,
- Аликанте,
- Эр-Рияд,
- Бангкок,
- Пхукет,
- Бали.
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