Чиновники подали неправдиві електронні декларації, в яких приховали майже мільярд - НАЗК

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викрило махінації в деклараціях чиновників на суму близько 900 мільйонів гривень, повідомляє znaj.ua, інформує NNS.

Про це пише пресслужба агентства у Telegram.

У повідомленні НАЗК відзвітувала про перші 100 днів роботи після її перезапуску. Серед інших досягнень - викриття спроб введення в оману у деклараціях представників влади.

"НАЗК передало до правоохоронних органів матеріали щодо декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн. Виявити ці порушення вдалося завдяки перегляду всіх матеріалів повних перевірок, які були завершені до вересня 2019 року, проте кінцеві рішення за їх результатами не прийняті.", - стверджують у НАЗК.

16 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", який став своєрідним перезавантаженням для НАЗК, оскільки змінив форму управління агентством з колегіальної на одноосібну.