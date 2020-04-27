Карантин в Украине могут завершить раньше: МОЗ

- 27 квіт. 2020
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Карантинные ограничения в Украине могут снять раньше запланированного. В МОЗ назвали условие. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Лига.Новости.
Согласно информации, полученной NNS , главный санврач Виктор Ляшко не исключает сразу переход к третьему или четвертому этапу выхода из карантина.
В случае стремительного снижения заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина. Об этом 26 апреля заявил главный санврач Виктор Ляшко Фактам. Тижня на телеканале ICTV.
"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, 24 апреля Кабмин продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. План правительства выхода из карантина состоит из пяти этапов.
С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.
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