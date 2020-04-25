Україна після карантину: в уряді анонсували нові стандарти життя

Завантажте мобільний додаток сайту

Україна, як і весь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає NNS.

Як зазначив прем’єр, послаблення карантинних обмежень не означає, що загроза мине.

«Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину», — написав він.

Нагадаємо, раніше уряд представив 5 етапів виходу з карантину.