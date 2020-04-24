Уряд визначив порядок додаткових виплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19

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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за якими медичні працівники, які залучені до боротьби з COVID-19, будуть отримувати підвищені зарплати, а заклади охорони здоров’я - оплату послуг через Національну службу здоров’я України. Про це повідомляє NNS з посиланням на Урядовий портал.

Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Уряду 24 квітня.

“Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами”, - заявив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за наступними пакетами: