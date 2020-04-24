В Україні скасовано штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

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На позачерговому засіданні Верховної ради 24 квітня депутати прийняли за основу і в цілому Закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (законопроект № 2809), яким передбачено виключення положень щодо застосування штрафних балів як одного з видів адміністративних стягнень. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Закон.

Згідно інформації, отриманої NNS , документом виключаються з КУпАП норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, це стосується п. 2-1 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 27, ст. 27-1, а також абзаців 2 ч. 1 та 2 ст. 122 КУпАП.

Відповідно до чинної ст. 27-1 КпАП штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Зокрема, це стосується адміністративних правопорушень, передбачених ст. 122 КпАП, у тому числі:

перевищення встановлених обмежень швидкості дорожнього руху транспортних засобів;

порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг;

порушення правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів;

ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах;

порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками тощо.

Відповідно до ст. 27 КпАП, застосування штрафних балів передує застосуванню адміністративного стягнення у виді штрафу.

Ініціатори законопроекту вказали, що ситуація, за якої особа не несе відповідальності за неодноразові порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху не лише не сприяє дотриманню учасниками дорожнього руху встановлених правил, а навпаки, створює почуття безкарності та спонукає до наступних порушень. Це прямо протирічить положенням ст. 23 КпАП, відповідно до якої адміністративне стягнення застосовується, зокрема, з метою запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Після цього штрафувати порушників будуть з першого разу.