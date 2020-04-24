Додаткові 1000 гривень також отримають особи з інвалідністю, у яких йде перекомісія МСЕК

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Одноразова допомога у розмірі 1000 грн передбачена також для осіб з інвілідністю, чиї документи зараз знаходяться на перекомісії МСЕК. Про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, інформує NNS.

«Друзі, отримали від Вас багато запитань: Чи будуть виплати одноразової допомоги 1000 грн особам з інвалідністю, у яких на даний момент іде перекомісія МСЕК?», — йдеться у повідомленні.

На це запитання у Міністерстві соціальної політики України дали наступну відповідь:

«Так, буде виплата одноразової допомоги розміром 1000 грн, якщо Ви пeрeбували на обліку в бeрeзні 2020 року».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсіонерам почали виплачувати 1000 гривень одноразової допомоги.

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Як повідомлялося раніше, постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» передбачено виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям населення, а саме: