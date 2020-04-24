Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 24 квітня

24 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS  повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

З 7647 випадків — 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 370 випадків;
  • Волинська область — 203 випадки;
  • Дніпропетровська область — 195 випадків;
  • Донецька область — 24 випадки;
  • Житомирська область — 309 випадків;
  • Закарпатська область — 260 випадків;
  • Запорізька область — 163 випадки;
  • Івано-Франківська область — 684 випадки;

  • Кіровоградська область — 283 випадки;
  • м. Київ — 1122 випадки;
  • Київська область — 505 випадків;
  • Львівська область — 298 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 169 випадків;
  • Полтавська область — 161 випадок;

  • Рівненська область — 437 випадків;
  • Сумська область — 90 випадків;
  • Тернопільська область — 532 випадки;
  • Харківська область — 118 випадків;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 65 випадків;
  • Чернівецька область — 1199 випадків;
  • Черкаська область — 234 випадки;
  • Чернігівська область — 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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