Відсьогодні пенсіонерам почали виплачувати 1000 гривень одноразової допомоги

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23 квітня в Україні розпочато виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. Про це NNS інформує з посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що одноразову грошову допомогу в сумі 1 тисяча гривень отримують пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

На це Урядом спрямовано 10,6 млрд гривень.

«Уряд виконує свої зобов’язання перед громадянами, які сьогодні найбільше потребують соціальної підтримки», - наголосила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Грошову допомогу близько 7 мільйонам громадян, які отримують пенсії та державну соціальну допомогу на рахунки у банках, буде виплачено не пізніше 24 квітня. Громадянам, котрі отримують відповідні виплати через пошту, листоноші доставлять грошову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів.

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Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» передбачено виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям населення, а саме: