Тепер вони знають, як боротися з Covid-19. З Італії прибули українські лікарі

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Українські медики повернулися з Італії, де надавали фахову допомогу у протидії коронавірусу.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає NNS

"У Києві, в аеропорту "Жуляни", сів літак Нацгвардії з медиками, що повернулися з Італії", - повідомив він.

Як повідомлялося, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19.

Дипломат Євген Перелигін на своїй сторінці у Facebook каже, що лікарі отримали досвід боротьби з коронавіруосом, який тепер зможуть застосувати в Україні.

"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями любові й милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ в цей час торкнулася трагедія війни й страждань", - передає посол слова подяки з листа черниць монастиря Святої Кьяри.

За словами Перелигіна, місцеві жителі впізнавали українських медиків на вулицях міст і також висловлювали їм вдячність.