Українців відправляють на вакцинацію. Кого саме - йдеться у щойно прийнятій Постанові

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Місцеві органи влади та медичні заклади мають організувати проведення безперервної вакцинації в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає NNS.

"22 квітня 2020-го року набула чинності Постанова головного державного санітарного лікаря України про Організацію заходів із вакцинації в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції COVID-19.... Відповідно до постанови потрібно організувати роботу закладів охорони здоров’я для проведення безперервної вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що мета документу - зниження ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій; зменшення кількості випадків захворювань, яким можна запобігти завдяки вакцинації; недопущення будь-яких переривань планової вакцинації.

Так, згідно з документом структурні підрозділи охорони здоров'я мають організувати роботу медзакладів з проведення вакцинації.

Зокрема, має бути забезпечене чітке дотримання правил інфекційного контролю під час щеплень. Всі пацієнти та медичні працівники під час вакцинації повинні бути у медичних масках. Діти та дорослі, яких імунізують, не повинні мати симптомів нової коронавірусної інфекції, зокрема, кашлю чи підвищеної температури.

Людям, яким понад 65 років, а також тим, у кого є хронічні захворювання, рекомендовано вакцинуватися від грипу та пневмококової інфекції. Це допоможе захистити їх від захворювань, які можуть ускладнити перебіг нової коронавірусної інфекції.

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Окрім того, потрібно забезпечити доступ до екстреної вакцинації та імунізації за епідемічними показаннями. Це показання до проведення вакцинації, що не передбачена за віком, у разі: виникнення неблагополучної епідемічної ситуації або загрози її виникнення; можливого ризику інфікування у випадку контакту з джерелом інфекції.

У ЦГЗ наголосили, що будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій.

Постанова розроблена на основі рекомендацій Центру громадського здоров’я України.