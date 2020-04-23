В Україні рекордний приріст випадків COVID-19 за добу: названа причина

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Як повідомляла раніше NNS , за минулу добу в Україні виявлено 578 нових випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків досягла 7170.

Це рекордний приріст нових випадків за увесь час в країні, - кажуть у МОЗ. Очільник відомства Максим Степанов пов'язав ситуацію із порушеннями карантинного режиму під час релігійних свят. "Ми вважаємо, що це стало наслідком у тому числі порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень", - заявив міністр.

Чернівецька область та місто Київ залишаються лідерами за кількістю виявлених випадків захворювання.

Повідомляється також, що в Україні з COVID-19 госпіталізовано 2308 осіб. З них 103 дитини та 223 медика. До апаратів ІВЛ підключено 100 пацієнтів.