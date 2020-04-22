Роздають по 3 тисячі гривень сім'ям із дітьми. Яким самим - уточнили в Кабміні

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В Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту та отримати допомогу в розмірі майже 3 тис. грн. Про це на засіданні Кабміну 22 квітня заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна, передає NNS із посиланням на OBOZREVATEL.

Кому допоможуть: