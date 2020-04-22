Роздають по 3 тисячі гривень сім'ям із дітьми. Яким самим - уточнили в Кабміні

22 квіт. 2020
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В Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту та отримати допомогу в розмірі майже 3 тис. грн. Про це на засіданні Кабміну 22 квітня заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна, передає NNS із посиланням на OBOZREVATEL.

Кому допоможуть:

  • майже 300 тис. сімей ФОП першої і другої групи (без працівників) нададуть допомогу на дітей до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму на дитину;
  • безробітним спростять доступ до отримання допомоги малозабезпеченим. "Ті, хто зареєструвався безробітним, можуть із цією довідкою прийти в центр соцзахисту та отримають допомогу малозабезпеченій сім'ї". Розмір такої допомоги становитиме приблизно 3 тис. грн. У міністерстві очікують, що гроші нададуть 100 тис. сімей;
  • також субсидію будуть нараховувати в разі заборгованості за комуналку до трьох місяців (до цього скасовували допомогу в разі заборгованості в два місяці).

Автор: Алена Зинченко

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