Робота за кордоном накриється? Із заробітчанами заграють, аби вони залишилися вдома

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Уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу до інших країн. Навіть за умови, що ці держави спеціально для них послаблюватимуть карантинні обмеження та допомагатимуть із виїздом. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв'ю "РБК-Україна", передає NNS.

За його словами, це дуже кваліфікована робоча сила, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. А тому в інтересах держави залучити таких громадян до відкриття бізнесу вдома.

"І тому ми сьогодні найперше говоримо про створення нових робочих місць, а паралельно – що будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був справді такий початковий кредит", – пояснив прем'єр.

За його словами, Кабмін зараз із Мінекономіки та банкірами готує нову програму дешевого кредитування – "Нові гроші".

"Також є декілька програм для підтримки та стимуляції вже наявного бізнесу, щоб зберегти робочі місця. Тобто для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть і можуть розпочати свою справу в Україні, ми й будемо створювати ці умови", – сказав Шмигаль.

Він додав, що в деяких країнах Європи роботодавці-аграрії організовували чартерні авіарейси, щоб перевозити робітників із інших країн. Але Україна намагатиметься задіювати їх вдома.