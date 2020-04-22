На нарах із комфортом. В Україні з'являться платні камери у слідчих ізоляторах

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На засіданні 22 квітня Кабінет Міністрів України підтримав рішення про створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, повідомила пресслужба Міністерства юстиції, передає NNS.

Відомство назвало цей проєкт експериментальним. Його мають завершити до кінця 2021 року.



"Відповідною постановою пропонується запровадити в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, узятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування", – повідомив міністр юстиції Денис Малюська.



У деяких слідчих ізоляторах (міністерство не опублікувало списку) виділять приміщення з поліпшеними побутовими умовами. У відомстві уточнили, що вони мають бути в такому стані, щоб не проводити там капітального ремонту.



Гроші, отримані в межах проєкту, планують спрямувати у спеціальний фонд і надалі використовувати для проведення поточних та капітальних ремонтів СІЗО "для створення належних умов тримання іншим особам, узятим під варту", зазначив міністр.



Наприкінці 2021 року оцінять результат експерименту й ухвалять рішення, чи доцільно на законодавчому рівні закріпити платні послуги для утримуваних у СІЗО, повідомили у відомстві.



Малюська анонсував ухвалення рішення щодо платних камер минулого тижня. "Ходять уперті чутки про те, що ліпші камери дістаються за хабарі. Ми цю історію толерувати зовсім не хочемо, відповідно, ми зробимо так, щоб ці засоби офіційно направлялися у спеціальний фонд", – сказав він.



За даними Державної кримінально-виконавчої служби, в Україні 29 слідчих ізоляторів. У них утримують понад 19 тис. громадян.

