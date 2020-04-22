В Україні починають розробляти ліки від ускладнень коронавірусу

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В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція. Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс президента.

Згідно отриманої NNS інформації, крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив Президент.

Більш детальну інформацію в Офісі президента обіцяють надати згодом.