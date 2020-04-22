В уряді готують спеціальний порядок роботи ринків

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Уряд розглядає можливість поновлення роботи продовольчих ринків, а Міністерство економічного розвитку створює спеціальний документ для цього. Про це в ефірі hromadske повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає NNS.

Але зазначається, що на засіданні 22 квітня рішення про відкриття ринків не ухвалять.

За словами Немчінова, розпорядження про закриття порушили лише декілька ринків у Харкові та Одесі.

«Наскільки я знаю, з ними працюють правоохоронці», — сказав він.

Немчінов додав, що Мінекономіки готує «спеціальний порядок, щоби ринки працювали в межах чинного законодавства, це зокрема стосується безпечного перебування на цих ринках».

Міністр наголосив, що в уряді розуміють, що фермери та селяни повинні мати можливість реалізувати свою продукцію.

«Як тільки будуть самі власники ринків, оператори цих торгових площ готові до реалізації (порядку, який має створити Мінекономіки — ред.), я думаю, що ми обов’язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому засіданні Кабміну», — підсумував він.

Раніше в Офісі президента заявили, що планують «серйозно» розібратися з Кернесом та Трухановим, які не закрили ринки в Харкові та Одесі.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко скасував свою постанову, яка дозволяла роботу ринків, з 14 квітня їхня робота знову заборонена.

21 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня, але з пом'якшенням, зокрема можуть відкрити для відвідування музеї та бібліотеки.

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