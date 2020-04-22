Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 22 квітня

22 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

З 6592 випадків — 174 летальні, 424 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 349 випадків;
  • Волинська область — 176 випадків;
  • Дніпропетровська область — 150 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 287 випадків;
  • Закарпатська область — 218 випадків;
  • Запорізька область — 141 випадок;
  • Івано-Франківська область — 589 випадків;

  • Кіровоградська область — 251 випадок;
  • м. Київ — 989 випадків;
  • Київська область — 390 випадків;
  • Львівська область — 274 випадки;
  • Луганська область — 26 випадків;
  • Миколаївська область — 82 випадки;
  • Одеська область — 148 випадків;
  • Полтавська область — 116 випадків;
  • Рівненська область — 353 випадки;

  • Сумська область — 86 випадків;
  • Тернопільська область — 471 випадок;
  • Харківська область — 82 випадки;
  • Херсонська область — 72 випадки;
  • Хмельницька область — 54 випадки;
  • Чернівецька область — 1053 випадки;
  • Черкаська область — 206 випадків;
  • Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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