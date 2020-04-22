Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 22 квітня

- 22 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
З 6592 випадків — 174 летальні, 424 пацієнта одужали.
За добу зафіксовано 467 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 349 випадків;
- Волинська область — 176 випадків;
- Дніпропетровська область — 150 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 287 випадків;
- Закарпатська область — 218 випадків;
- Запорізька область — 141 випадок;
- Івано-Франківська область — 589 випадків;
- Кіровоградська область — 251 випадок;
- м. Київ — 989 випадків;
- Київська область — 390 випадків;
- Львівська область — 274 випадки;
- Луганська область — 26 випадків;
- Миколаївська область — 82 випадки;
- Одеська область — 148 випадків;
- Полтавська область — 116 випадків;
- Рівненська область — 353 випадки;
- Сумська область — 86 випадків;
- Тернопільська область — 471 випадок;
- Харківська область — 82 випадки;
- Херсонська область — 72 випадки;
- Хмельницька область — 54 випадки;
- Чернівецька область — 1053 випадки;
- Черкаська область — 206 випадків;
- Чернігівська область — 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.
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