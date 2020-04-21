"Новая почта" меняет правила выдачи посылок

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Компания "Новая почта" ввела новую должность администраторов, которые на улице возле своих отделений будут обслуживать клиентов с оплаченными посылками, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Так будет снижаться риск передачи коронавируса в помещении. Теперь люди, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение. Администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Также быстро оплатить посылку можно на улице с помощью мобильного приложения "Новой почты".

Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту работу выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от +10С и при благоприятных погодных условиях.

Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня. У администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептик.