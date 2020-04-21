Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 квітня

21 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 338 випадків;
  • Волинська область — 174 випадки;
  • Дніпропетровська область — 122 випадки;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 270 випадків;
  • Закарпатська область — 205 випадків;
  • Запорізька область — 137 випадків;
  • Івано-Франківська область — 556 випадків;
  • Кіровоградська область — 247 випадків;
  • м. Київ — 892 випадки;
  • Київська область — 356 випадків;
  • Львівська область — 256 випадків;
  • Луганська область — 25 випадків;
  • Миколаївська область — 41 випадок;
  • Одеська область — 146 випадків;
  • Полтавська область — 101 випадок;
  • Рівненська область — 341 випадок;
  • Сумська область — 84 випадки;
  • Тернопільська область — 435 випадків;
  • Харківська область — 77 випадків;
  • Херсонська область — 70 випадків;
  • Хмельницька область — 49 випадків;
  • Чернівецька область — 988 випадків;
  • Черкаська область — 186 випадків;
  • Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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