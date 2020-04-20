В Кабміні розказали, коли очікують пік коронавірусу та коли почнуть рятувати економіку

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В Кабміні оприлюднили терміни, коли очікується пік захворюваності на коронавірус в Україні. Після проходження піку почнуть впроваджувати антикризові заходи і рятувати економіку. Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс президента.

Згідно отриманої NNS інформації, Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов’язково будуть включені до загальної статистики.

Додатково Президент подякував Національній гвардії за допомогу з розвантаженням літаків, які привозять засоби захисту.

«Дякую керівнику Нацгвардії та прошу передати нашу щиру подяку всьому особовому складу», – сказав Володимир Зеленський.