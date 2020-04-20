Медикам в Украине пока не выплатили обещанную надбавку (видео)

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Медики в Украине пока не получили обещанную и положенную по закону во время борьбы с коронавирусом надбавку в 300%. Об этом NNS сообщает со ссылкой на 112.

Согласно информации, полученной NNS , соответствующее заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал врач-инфекционист приемного отделения Херсонской областной больницы Андрей Алферов.

"Мой коллега из Киева разместил пост у себя на Facebook, отметил некоторых депутатов и разрослось обсуждение: он получил аванс за апрель в размере 1910 грн, что на 400 грн меньше, чем в предыдущем месяце. Я в комментариях написал, что тоже являюсь врачом-инфекционистом, работаю в больнице в Херсоне и мой аванс составил 1872 грн. Каких-то надбавок в 300% и близко не видно", - сказал он.

По словам медика, в Украине есть закон о том, что на период эпидемии доплаты медработникам, которые будут участвовать в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией, будут в размере 300% от оклада. Но закон есть, а финансирования нет.

"На счета учреждений никакие деньги не пришли, поэтому выплатить не могут. Это со слов руководства, заместителя главного врача. Так получилось, что эпидемия коронавируса совпала с реформой. С 1 апреля вступила в действие новая реформа, система оплаты изменилась, и сейчас на местах все в замешательстве. Неясно, как решать эту проблему", - рассказал Андрей Алферов.

Врач также заявил, что средств индивидуальной защиты на этот момент пока хватает только благодаря волонтерам.

"Если сравнить нашу больницу где-то месяц назад, когда только объявили карантин, и сейчас, то это две разные больницы в плане оснащения. Тогда все били панику, что абсолютно не хватало средств индивидуальной защиты. Все, что могла предоставить больница, - это маски, небольшое количество очков и еще советские противочумные костюмы, которые разлазились, когда их надеваешь. Со временем различные благотворители насытили нашу больницу. Поэтому сейчас на единичные случаи у нас есть: респираторы класса FFP2 и FFP3, очки, шапочки, костюмы одноразовые, перчатки и бахилы. Если будет массовое поступление, то очень быстро все это закончится и будет использоваться повторно то, что должно использоваться единоразово", - рассказал врач Андрей Алферов.