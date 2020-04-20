В МОЗ ожидают вспышку коронавируса в Украине: названы сроки

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Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что после праздников в Украине может случиться вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом NNS сообщает со ссылкой на медиа-группу Объектив.

Согласно информации, полученной NNS , резкий рост количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Об этом она сказала в эфире ТСН. Замминистра объяснила, что это произойдет после многолюдных пасхальных служб. Именно в церквях украинцы и могли заразиться коронавирусом. Подобную ситуацию, всплеск заражений, медики наблюдают и после Вербного воскресенья.

«По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически», – сказала Ирина Микичак.

Отмечается, что 300 человек посетили Святогорскую Лавру на Пасху.

Всего по данным Нацполиции на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. Богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина. Для сравнения, в прошлом году на Пасхальную службу пришло 7,5 млн украинцев.