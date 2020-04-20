Сім областей не подали в МОЗ добовий звіт щодо випадків COVID-19

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Сім областей України не подали в Міністерство охорони здоров'я звіт про виявлені випадки коронавірусу за минулу добу. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна, інформує NNS.

За словами Степанова, протягом минулої доби на коронавірус було перевірено всього 1988 випадків. Він пояснив, що низька кількість пов'язана зі зменшенням числа звернень до лікарів та з тим, що деякі області не подали звіт.

"З іншого боку, сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус - це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області", - розповів керівник МОЗ.

Степанов зазначив, що наразі міністерство з'ясовує причини, чому області не передали дані щодо тестування на коронавірус.

"Це неприпустимі речі, тому я вже дав відповідні доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, який з'ясовує причини, з чим це пов'язано. Коли ми отримаємо відповіді, будемо робити висновки", - додав він.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні було підтверджено 261 випадок зараження коронавірусом, що свідчить про скорочення захворюваності третій день поспіль. При цьому від ускладнень хвороби помер 151 пацієнт, ще 359 людей вже одужали.