Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 квітня

- 20 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 330 випадків;
- Волинська область — 158 випадків;
- Дніпропетровська область — 118 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 226 випадків;
- Закарпатська область — 196 випадків;
- Запорізька область — 134 випадки;
- Івано-Франківська область — 512 випадків;
- Кіровоградська область — 246 випадків;
- м. Київ — 850 випадків;
- Київська область — 333 випадки;
- Львівська область — 253 випадки;
- Луганська область — 24 випадки;
- Миколаївська область — 37 випадків;
- Одеська область — 137 випадків;
- Полтавська область — 63 випадки;
- Рівненська область — 312 випадків;
- Сумська область — 83 випадки;
- Тернопільська область — 414 випадків;
- Харківська область — 73 випадки;
- Херсонська область — 63 випадки;
- Хмельницька область — 49 випадків;
- Чернівецька область — 906 випадків;
- Черкаська область — 165 випадків;
- Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 квітня 2020 року до Центру надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.
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