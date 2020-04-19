У МОЗ розповіли, хто в Україні помирає від коронавірусу

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Станом на 19 квітня в Україні 141 померлий від коронавірусу. У МОЗ України розповіли, хто в групі ризику. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно отриманої NNS інформації, більшість померлих пацієнтів (74%), які були інфіковані коронавірусом, в Україні мали супутні захворювання, повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Про це

"Люди з супутніми захворюваннями мають більш високий ризик розвитку ускладнень. 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких осіб були поєднанні захворювання", - йдеться в повідомленні на сторінці Центру в Фейсбук.

За даними ЦГЗ, в Україні летальність від COVID-19 серед осіб старше 50 років становить 5,1%, тоді як у віковій групі до 50 років - майже в дев'ять разів нижче (0,6%).

У ЦГЗ закликали українців старше 50 років, а також тих, у кого є супутні захворювання, суворо дотримуватися вимог карантину і не виходити з дому без крайньої необхідності.

"Якщо ви старше 50 років або маєте супутні захворювання, вам необхідно особливо ретельно стежити за гігієною рук і фізичним дистанціюванням. Безпечною вважається дистанція від 1 метра, а руки слід мити не менше 20 секунд з милом або обробити спиртовмісним антисептиком, вміст спирту в якому не нижче 80%", - нагадали медики.