"Без масок та дистанції": натовп парафіян УПЦ МП у Святогірській Лаврі (фото)

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На Донеччині у Свято-Успенській Святогірській Лаврі («Московський патріархат») на Великоднє богослужіння зібралася велика кількість людей, багато з них були без масок та ігнорували правило соціальної дистанції, передає УНІАН, інформує NNS.

Це можна побачити із трансляції на телеканалі NewsOne. Деякі священнослужителі також нехтували карантинними правилами.

Зазначимо, що носіння масок в публічних місцях та дотримання соціальної дистанції є одними з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Цьогоріч, у зв’язку із загрозою поширення COVID-19 та карантинними обмеженнями, представники влади та церков наполегливо закликали громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.



