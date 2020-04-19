Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 19 квітня

19 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.  Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

З 5449 випадків — 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 330 випадків;
  • Волинська область — 150 випадків;
  • Дніпропетровська область — 110 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 211 випадків;
  • Закарпатська область — 182 випадки;
  • Запорізька область — 131 випадок;

  • Івано-Франківська область — 480 випадків;
  • Кіровоградська область — 245 випадків;
  • м. Київ — 801 випадок;
  • Київська область — 304 випадки;
  • Львівська область — 245 випадків;
  • Луганська область — 24 випадки;
  • Миколаївська область — 37 випадків;
  • Одеська область — 112 випадків;
  • Полтавська область — 61 випадок;
  • Рівненська область — 308 випадків;

  • Сумська область — 83 випадки;
  • Тернопільська область — 390 випадків;
  • Харківська область — 67 випадків;
  • Херсонська область — 63 випадки;
  • Хмельницька область — 47 випадків;
  • Чернівецька область — 889 випадків;
  • Черкаська область — 151 випадок;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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