Очільник УПЦ (МП) Онуфрій захворів на коронавірус – Релігійна Правда

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Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заразився коронавірусом і його таємно госпіталізували. Про це NNS повідомляє з посиланням на Релігійну Правду, яка посилається на джерела у Києво-Печерській лаврі.

Згідно отриманої NNS інформації, також коронавірус виявили у митрополита УПЦ (МП) Антонія та ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. Наразі вони також госпіталізовані.

Раніше коронавірусну інфекцію підхопили намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло та настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря єпископ РПЦвУ Іона.

За даними джерел Релігійної Правди, митрополити Онуфрій та Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим іменем. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня.

«Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього наразі найважливішим питанням залишається власне здоров’я, а не репутації церкви», – зазначило джерело.

Ввечері 17 квітня митрополит Антоній з’явився у програмі «Свобода слова Савіка Шустера». Він залишив клініку на цей час та поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який була домовленість зазделегідь.