Діти і коронавірус: в Україні вже більше 300 випадків

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В Україні коронавірусом захворіли понад 330 дітей. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

Згідно інформації, отриманої NNS , про це під час брифінгу 18 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також серед хворих 978 співробітників медичних установ.

«В цілому за весь час пандемії захворіли 5 106 осіб. З них 333 дитини, а також 978 медпрацівників. Загалом одужали 275 осіб, а летальних випадків – 133», - заявив Степанов.

Найактивніше вірус розповсюджується на даний момент у Чернівецькій, Рівненській та Івано-Франківській областях.