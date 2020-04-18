Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 квітня

- 18 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 319 випадків;
- Волинська область — 134 випадки;
- Дніпропетровська область — 104 випадки;
- Донецька область — 14 випадків;
- Житомирська область — 197 випадків;
- Закарпатська область — 166 випадків;
- Запорізька область — 127 випадків;
- Івано-Франківська область — 462 випадки;
- Кіровоградська область — 234 випадки;
- м. Київ — 770 випадків;
- Київська область — 280 випадків;
- Львівська область — 221 випадок;
- Луганська область — 9 випадків;
- Миколаївська область — 31 випадок;
- Одеська область — 106 випадків;
- Полтавська область — 49 випадків;
- Рівненська область — 283 випадки;
- Сумська область — 82 випадки;
- Тернопільська область — 366 випадків;
- Харківська область — 62 випадки;
- Херсонська область — 56 випадків;
- Хмельницька область — 41 випадок;
- Чернівецька область — 840 випадків;
- Черкаська область — 141 випадок;
- Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.
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