Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 квітня

18 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 319 випадків;
  • Волинська область — 134 випадки;
  • Дніпропетровська область — 104 випадки;
  • Донецька область — 14 випадків;
  • Житомирська область — 197 випадків;
  • Закарпатська область — 166 випадків;
  • Запорізька область — 127 випадків;
  • Івано-Франківська область — 462 випадки;
  • Кіровоградська область — 234 випадки;
  • м. Київ — 770 випадків;
  • Київська область — 280 випадків;
  • Львівська область — 221 випадок;
  • Луганська область — 9 випадків;
  • Миколаївська область — 31 випадок;
  • Одеська область — 106 випадків;
  • Полтавська область — 49 випадків;
  • Рівненська область — 283 випадки;
  • Сумська область — 82 випадки;
  • Тернопільська область — 366 випадків;
  • Харківська область — 62 випадки;
  • Херсонська область — 56 випадків;
  • Хмельницька область — 41 випадок;
  • Чернівецька область — 840 випадків;
  • Черкаська область — 141 випадок;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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