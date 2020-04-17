Командувач Нацгвардії захворів на коронавірус

- 17 квіт. 2020
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У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана сьогодні підтверджено позитивний тест на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МВС України.
Згідно інформації, отриманої NNS , захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний.
Генерал Балан із сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування.
Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі. Обов’язки командувача Національної гвардії виконує перший заступник генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.
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