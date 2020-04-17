Вчителі не отримають обіцяних додаткових виплат

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Молоді вчителі в Україні цього року не отримають обіцяних додаткових виплат. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт ТСН.

Згідно інформації, отриманої NNS , йдеться про одноразову допомогу в розмірі 21 тисячі гривень. Про це повідомили в Комітеті Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, розповіли в ефірі «ТСН.Ранок».

У проєкті бюджету на наступний рік педагогам передбачали доплатити по 21 тисячі гривень. Гроші мали отримати майже 74 тисячі педагогів, які мають менш ніж 10 років стажу. Однак, через пандемію коронавірусу ця програма була зрізана повністю, її обіцяють повернути після карантину.

Нагадаємо, 27 січня тодішня міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що протягом 2020 року близько 74 тисячам молодих (які мають стаж до 10 років) учителів виплатять по 21 тис. грн одноразової допомоги.