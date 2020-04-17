Кількість медиків, що захворіли на коронавірус, в Україні наближається до 1000

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже 879 медичних працівників. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Рубрика.

Згідно інформації, отриманої NNS , лише за останню добу на СOVID-19 захворів 91 медиків, дванадцятьох із них госпіталізували.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 17 квітня.

Водночас відомо про 19 медиків, які за останню добу одужали від СOVID-19. За увесь час в Україні одужали 42 інфіковані медпрацівники.

Всього в Україні вже 4662 випадки коронавірусу. З них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу 16 квітня зафіксовано 501 нових випадків захворювання на коронавірус.