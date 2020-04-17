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В Украине по состоянию на 17 апреля официально подтвержден 4662 случай коронавирусной инфекции. За сутки заболевших стало больше на 501. При этом уже 125 человек умерло, а 246 выздоровели.

О том, как выглядит статистика смертности и выздоровления от коронавируса в Украине по областям на 17 апреля, NNS сообщает со ссылкой на Факты. Для удобства данные размещены в таблице.

Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:30 17 апреля, поскольку Минздрав обновляет сведения по регионам один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.