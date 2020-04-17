Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 17 квітня

- 17 квіт. 2020
- 2022
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
З 4662 випадків — 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.
За добу зафіксовано 501 новий випадок.
За отриманою інформацією, коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 296 випадків;
- Волинська область — 122 випадки;
- Дніпропетровська область — 89 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 177 випадків;
- Закарпатська область — 150 випадків;
- Запорізька область — 118 випадків;
- Івано-Франківська область — 427 випадків;
- Кіровоградська область — 218 випадків;
- м. Київ — 705 випадків;
- Київська область — 253 випадки;
- Львівська область — 203 випадки;
- Луганська область — 9 випадків;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 93 випадки;
- Полтавська область — 41 випадок;
- Рівненська область — 240 випадків;
- Сумська область — 81 випадок;
- Тернопільська область — 353 випадки;
- Харківська область — 56 випадків;
- Херсонська область — 51 випадок;
- Хмельницька область — 38 випадків;
- Чернівецька область — 759 випадків;
- Черкаська область — 137 випадків;
- Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.
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