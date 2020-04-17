Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 17 квітня

17 квіт. 2020
2022

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

З 4662 випадків —  125 летальних, 246 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 501 новий випадок.

За отриманою інформацією, коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 296 випадків;
  • Волинська область — 122 випадки;
  • Дніпропетровська область — 89 випадків;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 177 випадків;

  • Закарпатська область — 150 випадків;
  • Запорізька область — 118 випадків;
  • Івано-Франківська область — 427 випадків;
  • Кіровоградська область — 218 випадків;
  • м. Київ — 705 випадків;
  • Київська область — 253 випадки;
  • Львівська область — 203 випадки;
  • Луганська область — 9 випадків;
  • Миколаївська область — 22 випадки;
  • Одеська область — 93 випадки;
  • Полтавська область — 41 випадок;

  • Рівненська область — 240 випадків;
  • Сумська область — 81 випадок;
  • Тернопільська область — 353 випадки;
  • Харківська область — 56 випадків;
  • Херсонська область — 51 випадок;
  • Хмельницька область — 38 випадків;
  • Чернівецька область — 759 випадків;
  • Черкаська область — 137 випадків;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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