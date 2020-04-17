Чому в Україні знову закрили ринки? Пояснює головний санлікар

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Як повідомлялося раніше, в Україні знову закрили ринки. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в четвер увечері в ефірі телеканалу "Україна 24" дав пояснення з цього приводу, повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

Віктор Ляшко розказав, що його постанова з рекомендацією місцевим органам влади заборонити функціонування ринків була викликана ігноруванням протиепідемічних умов, при яких вони могли працювати.

"Коли ми видавали попередню постанову, якою рекомендували відкривати ринки за певних умов ... основна мета, яку ми переслідували - це доступність до харчових продуктів малозабезпеченим верствам населення. Водночас деякі органи місцевого самоврядування сприйняли цю постанову як керівництво до дії і відкрили майже всі ринки", — сказав він.

За його словами, після Нацполіція зафіксувала цілу низку порушень, які дали підстави говорити про те, що "в таких анти протиепідемічних умовах працювати ринки не повинні в умовах карантину".

Тому, як пояснив головний санітарний лікар, було прийнято рішення і відкликано постанову, якою прописувалась можливість роботи ринків. Також, за словами Ляшка, додатково видано постанову головного санітарного лікаря України, яке "дає рекомендацію органам місцевого самоврядування закрити ринки".

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Відповідаючи на питання про те, що робити людям у невеликих населених пунктах, де ринки є єдиним місцем покупки продуктів, Ляшко сказав: "Нехай питають у органів місцевого самоврядування".

"Сьогодні у мене на кону стоїть питання стримування коронавірусного захворювання", - підсумував він.

Як повідомлялося, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко рекомендував місцевим органам заборонити функціонування продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків.

Відповідну постанову він підписав у четвер.