Які ліки застосовують при COVID-19? В Україні запустили інформаційний сайт

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Державний експертний центр МОЗ запустив інформаційний ресурс - covid19.dec.gov.ua - про застосування ліків при COVID-19. Про це йдеться в пресрелізі Державного експретного центру, передає Укрінформ, інформує NNS.

«Через поширення коронавірусної інфекції усі країни мають однаковий виклик: брак доказової бази, результатів тривалих клінічних випробувань ліків, які застосовуються при лікуванні COVID-19. Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які ми можемо отримати на сьогодні: з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров’я, проміжних висновків досліджень. Це величезний масив інформації, який експерти ДЕЦ опрацьовують та надають до МОЗ для використання у протидії COVID 19», - наголосила директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко.

За її словами, ці дані важливі також для лікарів та пацієнтів: потрібне надійне джерело достовірної інформації про ліки, яке ми створили та регулярно наповнюємо оновленою інформацією.

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Наразі інформаційний ресурс складається з п’яти розділів:

антисептики,

жарознижувальні препарати,

противірусні засоби,

ліки, що впливають на імунну відповідь,

ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань при COVID-19.

Інформацію будуть оперативно доповнювати та оновлювати новими даними та результатами досліджень, які будуть з’являтись.

Скрін з сайту http://covid19.dec.gov.ua/

Інформаційний ресурс covid19.dec.gov.ua закликає вживати всі препарати, окрім антисептиків, після (телефонної) консультації з вашим сімейним лікарем та за його призначенням.

«Увага! Цей сайт не містить рекомендацій щодо самостійного застосування лікарських засобів. Усі препарати слід вживати лише за призначенням вашого лікаря після відповідної консультації. Будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря, якщо маєте симптоми респіраторного захворювання або підозру на наявність коронавірусної інфекції», — йдеться на сайті.

Проєкт створений з метою поширення достовірної та експертної інформації, систематизованої експертами Державного експертного центру МОЗ на основі даних ВООЗ та офіційних державних установ, включно з регуляторними установами з лікарських засобів різних країн світу (щоденно опрацьовується інформація з понад 50 країн світу, що потерпають від COVID-19).

Державний експертний центр МОЗ – уповноважена Міністерством охорони здоров’я України спеціалізована експертна організація у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів. Державний експертний центр МОЗ є також головною організацією у сфері фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування.