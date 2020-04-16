Индия дает Украине партию препарата от коронавируса

- 16 квіт. 2020
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Индия предоставит Украине партию таблеток гидроксихлорохина, которые будут использованы для лечения от коронавируса COVID-19. 30 тысяч таблеток отдадут бесплатно, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.
"По мнению экспертов, у препарата высокий потенциал в борьбе с коронавирусом", – отметили в ведомстве.
Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил индийское правительство за помощь.
"Несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли важное для Украины решение", – подчеркнул он.
Как только партия прибудет в страну, Министерство здравоохранения распределит таблетки среди медицинских учреждений.
В ведомстве напомнили, что Минздрав включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом. При этом отмечается, что препарат не рассчитана для самолечения и может применяться только по решению врача.
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