До 153 тысяч: Зеленский ввел новые штрафы

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Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении штрафов за поджог травы и загрязнение воздуха, передает NNS со ссылкой на vesti-ua.net.

На фоне масштабного лесного пожара, который подобрался вплотную к Чернобыльской зоне отчуждения, власти решили ужесточить наказания за поджог травы в Украине. 15 апреля президент подписал указ, предусматривающий появление более строгих штрафов за такие нарушения. Об этом сообщили в Офисе президента.

«Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков», - уточняется в сообщении ОП.

В соответствии с законом в Украине вводятся такие штрафы: