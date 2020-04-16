Скільки українці відпочиватимуть у травні

Завантажте мобільний додаток сайту

Українці у травні 2020 року матимуть 12 вихідних та святкових днів: до 10 субот і неділь додадуться 1 та 9 травня.

Про це повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

Українці 1 травня у п’ятницю святкуватимуть Міжнародний день праці, тож, згідно з розпорядженням Кабміну, матимуть три вихідних – з 1 по 3 травня.

Також додається вихідний для святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні 9 травня. Але у зв’язку з тим, що 9 травня припадає на суботу, рішенням уряду вихідний також переноситься на понеділок 11 травня.

День пам’яті і примирення 8 травня 2020 року в Україні буде робочим, але скороченим на одну годину.

Таким чином, разом з вихідними суботами та неділями травень традиційно звільнить українців від роботи на 12 днів. Робочими залишаються 19 днів.