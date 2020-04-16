Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 квітня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 279 випадків;

Волинська область — 109 випадків;

Дніпропетровська область — 78 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 162 випадки;

Закарпатська область — 116 випадків;

Запорізька область — 115 випадків;

Івано-Франківська область — 401 випадок;

Кіровоградська область — 198 випадків;

м. Київ — 644 випадки;

Київська область — 234 випадки;

Львівська область — 166 випадків;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 73 випадки;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 204 випадки;

Сумська область — 80 випадків;

Тернопільська область — 333 випадки;

Харківська область — 40 випадків;

Херсонська область — 44 випадки;

Хмельницька область — 37 випадків;

Чернівецька область — 662 випадки;

Черкаська область — 110 випадків;

Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.