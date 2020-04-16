Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 квітня

- 16 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 279 випадків;
- Волинська область — 109 випадків;
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 162 випадки;
- Закарпатська область — 116 випадків;
- Запорізька область — 115 випадків;
- Івано-Франківська область — 401 випадок;
- Кіровоградська область — 198 випадків;
- м. Київ — 644 випадки;
- Київська область — 234 випадки;
- Львівська область — 166 випадків;
- Луганська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 73 випадки;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 204 випадки;
- Сумська область — 80 випадків;
- Тернопільська область — 333 випадки;
- Харківська область — 40 випадків;
- Херсонська область — 44 випадки;
- Хмельницька область — 37 випадків;
- Чернівецька область — 662 випадки;
- Черкаська область — 110 випадків;
- Чернігівська область — 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.
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