Оновлено розклад телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь

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До опублікованого раніше розкладу телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь було внесено певні зміни. Про це повідомляє Офіс Президента України, передає УНН, інформує NNS.

“Увага! Повідомляємо, що до опублікованого раніше розкладу телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь було внесено певні зміни. Актуальний графік додаємо нижче. Діліться з близькими та друзями. Святкуймо Великдень вдома”, — йдеться в повідомленні ОП.

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Так, Великоднє богослужіння Української греко-католицької церкви транслюватимуть 19 квітня з 7:30 до 11:00 на каналах ICTV та UA:Перший.

Богослужіння ПЦУ можна подивитись на каналах 1+1 та UA:Перший з 23:00 до 3:00 в ніч з 18 на 19 квітня.

Богослужіння Української православної церкви транслюватимуть UA:Перший та ІНТЕР з 23:00 по 3:00 в ніч на 19 квітня.

Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський заявив про домовленості із медіагрупами щодо трансляції великодніх богослужінь.