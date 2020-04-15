Майже кожний п'ятий хворий на СOVID-19 - медик. Українські реалії

- 15 квіт. 2020
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В Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже 684 медичних працівники. Зокрема, лише за останню добу на СOVID-19 захворіли 90 медиків, десятьох із них госпіталізували.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 15 квітня, передає NNS.
Загалом в Україні, за останніми даними МОЗ, коронавірус підтвердили у 3764 людей: 108 пацієнтів померли, 143 — одужали. На амбулаторному лікуванні перебувають 2 145 пацієнтів. Госпіталізовано 1 368 людей, з них 59 дітей.
У світі 2 млн і 65 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 126 754 пацієнтів померли, та 484 597 — одужали.
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