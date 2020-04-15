Науковці взбунтувалися проти школи онлайн та написали Зеленському листа

- 15 квіт. 2020
- 215
Завантажте мобільний додаток сайту
Науковці-фізики, представники наукових установ НАН України, деякі університети та українські школи звернулись до президента України Володимира Зеленського з листом-скаргою на неналежний рівень підготовки телеуроків проекту "Всеукраїнська школа онлайн", повідомляє NNS із посиланням на Освіта.ua.
Зазначається, що "вихід вчителів з класу" демонструє низький рівень їх професійної підготовки, а онлайна-уроки з фізики для 11 класу наочно демонструють недостатній рівень викладання усталених понять.
"ЗМІ вже повідомляли про неприпустимі фактичні помилки, допущені на дистанційних уроках з різних предметів. Ми ж у відповідності до нашого роду занять маємо на увазі уроки з фізики для 11 класу, які наочно довели, що використання сучасного обладнання і ІТ можливостей не спроможне компенсувати недостатній рівень викладання навіть усталених понять. Водночас, виявилося, що телеуроки були позбавлені редагування та контролю з боку МОН, що очевидно нехай і при побіжному ознайомленні з відеоматеріалом", - йдеться у листі.
За словами авторів листа, організація масового дистанційного навчання має спиратися на ретельний відбір учителів, якісну підготовку уроків та обов'язковий перегляд кінцевого продукту фахівцями.
"Коли вчителі зі своїм наявним рівнем кваліфікації "вийшли з класу" в простір ТБ, перед нами постала досі прихована проблема реального падіння загальної професійної підготовки самих вчителів, особливо природничих дисциплін", - йдеться у зверненні.
Автори листа звертаються до президента з проханням навести лад в освітній сфері, шляхом створення комісії, яка могла б оперативно редагувати "учбові онлайн-програми".
"Зі свого боку, запевняємо Вас у нашій повній готовності долучитися до відповідної роботи в частині відбору викладачів для телеуроків, їхнього (уроків) експертного супроводу, обговорення змісту і форм навчання, оперативного редагування учбових онлайн-програм тощо. Зокрема, на нашу думку, було б доцільним дати доручення МОН України створити із залученням Відділень НАН України комісії, які б контролювали матеріали, призначені для цієї мети", - йдеться у листі.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!