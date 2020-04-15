Науковці взбунтувалися проти школи онлайн та написали Зеленському листа

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Науковці-фізики, представники наукових установ НАН України, деякі університети та українські школи звернулись до президента України Володимира Зеленського з листом-скаргою на неналежний рівень підготовки телеуроків проекту "Всеукраїнська школа онлайн", повідомляє NNS із посиланням на Освіта.ua.

Зазначається, що "вихід вчителів з класу" демонструє низький рівень їх професійної підготовки, а онлайна-уроки з фізики для 11 класу наочно демонструють недостатній рівень викладання усталених понять.

"ЗМІ вже повідомляли про неприпустимі фактичні помилки, допущені на дистанційних уроках з різних предметів. Ми ж у відповідності до нашого роду занять маємо на увазі уроки з фізики для 11 класу, які наочно довели, що використання сучасного обладнання і ІТ можливостей не спроможне компенсувати недостатній рівень викладання навіть усталених понять. Водночас, виявилося, що телеуроки були позбавлені редагування та контролю з боку МОН, що очевидно нехай і при побіжному ознайомленні з відеоматеріалом", - йдеться у листі.

За словами авторів листа, організація масового дистанційного навчання має спиратися на ретельний відбір учителів, якісну підготовку уроків та обов'язковий перегляд кінцевого продукту фахівцями.

"Коли вчителі зі своїм наявним рівнем кваліфікації "вийшли з класу" в простір ТБ, перед нами постала досі прихована проблема реального падіння загальної професійної підготовки самих вчителів, особливо природничих дисциплін", - йдеться у зверненні.

Автори листа звертаються до президента з проханням навести лад в освітній сфері, шляхом створення комісії, яка могла б оперативно редагувати "учбові онлайн-програми".