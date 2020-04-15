Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 квітня

- 15 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 241 випадок;
- Волинська область — 100 випадків;
- Дніпропетровська область — 74 випадки;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 130 випадків;
- Закарпатська область — 110 випадків;
- Запорізька область — 99 випадків;
- Івано-Франківська область — 356 випадків;
- Кіровоградська область — 192 випадки;
- м. Київ — 612 випадків;
- Київська область — 230 випадків;
- Львівська область — 152 випадки;
- Луганська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 14 випадків;
- Одеська область — 70 випадків;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 173 випадки;
- Сумська область — 77 випадків;
- Тернопільська область — 287 випадків;
- Харківська область — 25 випадків;
- Херсонська область — 41 випадок;
- Хмельницька область — 34 випадки;
- Чернівецька область — 589 випадків;
- Черкаська область — 105 випадків;
- Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.
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