Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 квітня

15 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 241 випадок;
  • Волинська область — 100 випадків;
  • Дніпропетровська область — 74 випадки;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 130 випадків;
  • Закарпатська область — 110 випадків;
  • Запорізька область — 99 випадків;
  • Івано-Франківська область — 356 випадків;
  • Кіровоградська область — 192 випадки;
  • м. Київ — 612 випадків;
  • Київська область — 230 випадків;
  • Львівська область — 152 випадки;
  • Луганська область — 4 випадки;
  • Миколаївська область — 14 випадків;
  • Одеська область — 70 випадків;
  • Полтавська область — 27 випадків;
  • Рівненська область — 173 випадки;
  • Сумська область — 77 випадків;
  • Тернопільська область — 287 випадків;
  • Харківська область — 25 випадків;
  • Херсонська область — 41 випадок;
  • Хмельницька область — 34 випадки;
  • Чернівецька область — 589 випадків;
  • Черкаська область — 105 випадків;
  • Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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